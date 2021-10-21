10% обращений клиентов Сбера за заемными средствами приходятся на сервис «Деньги до зарплаты»

21:55

10% обращений розничных клиентов Сбера за заемными средствами приходится на сервис «Деньги до зарплаты». Об этом рассказал директор дивизиона «Занять и сберегать» Сергей Широков в ходе конференции XVII Russia Risk Conference 2021.

Запуск сервиса «Деньги до зарплаты» — пример успешного взаимодействия между рисками и бизнесом в крупнейшем банке страны. Это возможность для зарплатных клиентов получить деньги от банка на один месяц с одним единственным платежом. Лимит по продукту зависит от дохода клиента. Сервис доступен широкому и надёжному сегменту клиентов.

«Продукт позиционируется не как высокомаржинальное и рисковое кредитование, а как привилегия для зарплатного клиента и возможность воспользоваться своим заработком чуть раньше, – отметил СRO розничных рисков Сбербанка Николай Асташкин. – Процесс подачи заявки и получение денег в Сбере занимает минимум времени у клиента. Если говорить в целом о процессе розничного кредитования в Сбере, то 79% потребительских кредитов выдается в СберБанк Онлайн. Решение о выдаче кредита принимается около минуты».

В конференции, которая проходит 20 и 21 октября, также принимают участие вице-президент, директор Департамента интегрированного риск-менеджмента Сбера Алексей Богатов; сhief data scientist Корпоративно-инвестиционного блока Руслан Морозов; руководитель разработки AI-моделей мониторинга Антон Марченков.

Спикеры Сбера обсудили вопросы организации процесса потребительского кредитования. Также они уделили много внимания трендам и перспективным направлениям в области технологий и AI, влиянию AI на банковские продукты, сервисы и бизнес-модели банков и представили автоматизированную систему мониторинга качества работы AI-моделей и оценки модельного риска на платформе Сбера SberDS. Построение систем оценки качества и стабильности работы моделей позволяет своевременно отслеживать и прогнозировать падение качества моделей в эксплуатации, таким образом проактивно управляя портфелем моделей в условиях быстро меняющейся бизнес-среды.

Также спикеры Сбера и ВЭБ.РФ расскажут о риск-партнерстве банка и госкорпорации в области ESG. Согласно подписанному в сентябре меморандуму о взаимодействии, Сбер планирует предоставить ВЭБ.РФ стандарты ESG-информации для их возможного использования в отношении действующих и потенциальных клиентов ВЭБ.РФ. Банк также намерен обеспечить ВЭБ.РФ доступ к двум собственным цифровым платформам — ESG-рейтингов российских компаний и оценки углеродного следа, — которые Сбер сейчас создает. Кроме того, меморандум предусматривает такие направления сотрудничества, как ESG-стресс-тестирование кредитного портфеля ВЭБ.РФ, независимая экологическая экспертиза сделок госкорпорации и обучение ее сотрудников анализу ESG-рисков.

Russia Risk Conference – крупнейшее ежегодное профессиональное событие для риск-менеджеров, объединяющее современные подходы, технологии и инновации в области управления банковскими рисками. В программе – выступления ведущих международных экспертов, дискуссия директоров по рискам, аналитические обзоры, панельные дискуссии и кейсы лидеров рынка.



