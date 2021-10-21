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Около 3,5 часов Владимир Путин выступал на пленарном заседании клуба "Валдай"

22:10 21.10.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Президент РФ Владимир Путин около трех с половиной часов выступал на пленарном заседании международного дискуссионного клуба "Валдай", большую часть этого времени он отвечал на вопросы участников форума.

Глава государства очно участвовал в мероприятии, сидя на сцене в зале рядом с модератором дискуссии Федором Лукьяновым. В более чем получасовой речи перед участниками клуба президент РФ коснулся целого ряда проблем современности, в том числе - общего цивилизационного кризиса, и остановился на путях их решения.

После этого началась сессия ответов Путина на вопросы экспертов, продлившаяся почти три часа. За это время глава государства ответил более, чем на сорок вопросов, 12 из которых были заданы в формате блица. Президент прокомментировал проблемы энергокризиса, отношения с США, ситуацию на Украине, продвижение НАТО и другие актуальные темы.

"Надо завершать уже, а то уже 10-й час [вечера]", - сказал Путин в какой-то момент. Однако дискуссия после этого продолжилась и длилась еще около пятнадцати минут, завершившись только в 21:21 мск после того, как Лукьянов настоятельно напомнил всем участникам о тайминге.

"Владимир Владимирович, спасибо вам за разговор, я вас освобожу от обязанности модератора", - обратился Лукьянов к президенту. "Я не претендую на вашу заработную плату", - шутливо парировал Путин. При этом он добавил, что такие дискуссионные площадки, как "Валдай" следует организовывать и в других местах, не только в России.

"Я вот сейчас говорю без иронии совершенно, но и в Нью- Йорке интересно побывать <...>, в Афганистане полезно побывать, это имеет смысл, в других точках. В той же Европе поговорить по тем проблемам, которые Европу больше всего беспокоят, по той же энергетике, по климатическим проблемам, почему нет. И в Нью-Йорке можно", - сказал он.

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