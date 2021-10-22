Девять пропавших при пожаре на заводе под Рязанью, по предварительным данным, погибли

10:32 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Пропавшие без вести при взрыве и пожаре на пороховом заводе в Рязанской области, по предварительным данным, погибли. Об этом ТАСС сообщил источник в экстренных службах.

"Все девять пропавших без вести, по предварительным данным, погибли", - сказал собеседник агентства.

Таким образом, число пострадавших при пожаре достигло 16 человек.