Коллективный иммунитет сотрудников Сбера достиг 91%

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Коллективный иммунитет сотрудников Сбера на сегодняшний день составляет 91%, из них 86% сотрудников прошли первый этап вакцинации, а остальные приобрели иммунитет к COVID-19 естественным способом. Таким образом Сбер в сложных эпидемиологических условиях имеет возможность безопасно и бесперебойно обслуживать своих клиентов, так как с опережением выполняет требования региональных органов исполнительной власти о вакцинации сотрудников сферы услуг, к которой относятся финансовые организации.

«Мы стремимся к полной вакцинации всей команды Сбера, за исключением коллег с медицинскими противопоказаниями. Высокие темпы вакцинации помогают нам минимизировать заболеваемость и практически исключить смертность среди сотрудников, несмотря на тяжёлую эпидемиологическую ситуацию в стране. Во многих наших офисах вакцинировано 100% персонала, так что под защитой находятся не только наши сотрудники, но и миллионы клиентов банка. При этом мы продолжаем реализовывать комплекс защитных и профилактических мероприятий: строго соблюдаем масочный режим, регулярно проводим дезинфекцию помещений. А кроме того, абсолютное большинство сервисов для населения и бизнеса мы предоставляем в онлайн-формате, что исключает необходимость личного посещения отделений банка», — сообщил заместитель Председателя Правления Сбербанка Станислав Кузнецов.