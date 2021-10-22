Байден заявил, что США готовы защищать Тайвань в случае нападения
11:00 22.10.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Вашингтон готов обеспечивать безопасность Тайваня, если остров подвергнется атаке. Об этом заявил в четверг на встрече с общественностью в городе Балтимор (штат Мэриленд) президент США Джо Байден, трансляцию вел телеканал Си-эн-эн.
На вопрос о том, готовы ли США "встать на защиту Тайваня, если Китай нападет", американский лидер ответил: "Да, у нас есть обязательства сделать это".
Тайвань управляется собственной администрацией с 1949 года, когда на остров бежали остатки сил Гоминьдана во главе с Чан Кайши (1887-1975), потерпев поражение в гражданской войне в Китае. С тех пор Тайвань сохраняет флаг и некоторые другие атрибуты прежней Китайской Республики, существовавшей на материке до прихода к власти коммунистов. Согласно официальной позиции КНР, поддерживаемой большинством стран, включая Россию, остров считается одной из китайских провинций.
США разорвали дипломатические отношения с Тайванем в 1979 году и установили их с КНР. Признавая политику "одного Китая", Вашингтон в то же время продолжает поддерживать контакты с тайбэйской администрацией и поставляет острову вооружения. В прошлом году администрация 45-го президента США Дональда Трампа на фоне обострения отношений с Пекином из-за ситуации в Гонконге значительно активизировала контакты и обмены с Тайванем, что вызвало протест со стороны властей КНР.
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