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Беннет назвал Путина на встрече очень близким и настоящим другом Израиля

13:00 22.10.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Премьер-министр Израиля Нафтали Беннет перед началом переговоров с российским президентом Владимиром Путиным назвал того другом Израиля.

"Хочу сказать вам от имени всей нашей страны, всего нашего народа, что мы видим в вас очень близкого настоящего друга Государства Израиль", - сказал Беннет, обращаясь к российскому лидеру.

Израильский премьер уточнил, что намеревается обсудить с российским президентом "большое количество тем". "Это развитие нашего экономического сотрудничества, научного сотрудничества, культурного сотрудничества. У нас есть большой потенциал, и мы можем серьезно увеличить объем нашего торгового оборота", - сказал он.

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