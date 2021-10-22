Беннет назвал Путина на встрече очень близким и настоящим другом Израиля
13:00 22.10.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Премьер-министр Израиля Нафтали Беннет перед началом переговоров с российским президентом Владимиром Путиным назвал того другом Израиля.
"Хочу сказать вам от имени всей нашей страны, всего нашего народа, что мы видим в вас очень близкого настоящего друга Государства Израиль", - сказал Беннет, обращаясь к российскому лидеру.
Израильский премьер уточнил, что намеревается обсудить с российским президентом "большое количество тем". "Это развитие нашего экономического сотрудничества, научного сотрудничества, культурного сотрудничества. У нас есть большой потенциал, и мы можем серьезно увеличить объем нашего торгового оборота", - сказал он.
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