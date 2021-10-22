Дополнительные меры поддержки граждан в связи с нерабочими днями не планируются - Песков
13:05 22.10.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Российские власти пока не планируют дополнительные меры поддержки граждан из-за введения длинных нерабочих дней, заявил журналистам в пятницу пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
"Пока каких-то других дополнительных мер не предусматривается", - сказал представитель Кремля.
Он отметил, что "в настоящий момент действует целых ряд решений, которые в целом, наверное, не имеют отношения к режиму выходного дня". "Это точечные меры поддержки в отношении одиноких матерей, родителей, семей с детьми и так далее", - перечислил Песков, обратив внимание на то, что "это целый ряд мер поддержки, которые действуют на постоянной основе". "И не нужно об этом забывать", - призвал пресс-секретарь президента.
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