Дополнительные меры поддержки граждан в связи с нерабочими днями не планируются - Песков

13:05 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Российские власти пока не планируют дополнительные меры поддержки граждан из-за введения длинных нерабочих дней, заявил журналистам в пятницу пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Пока каких-то других дополнительных мер не предусматривается", - сказал представитель Кремля.

Он отметил, что "в настоящий момент действует целых ряд решений, которые в целом, наверное, не имеют отношения к режиму выходного дня". "Это точечные меры поддержки в отношении одиноких матерей, родителей, семей с детьми и так далее", - перечислил Песков, обратив внимание на то, что "это целый ряд мер поддержки, которые действуют на постоянной основе". "И не нужно об этом забывать", - призвал пресс-секретарь президента.