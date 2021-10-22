В Минобороны США подтвердили срыв испытаний гиперзвукового оружия
13:20 22.10.2021 Источник: Газета.Ru
Министерство обороны Соединенных Штатов подтвердило срыв и отсрочку испытаний гиперзвукового оружия из-за проблемы с ускорителем, сообщает Reuters. По данным источников, отсроченный тест должен был подтвердить работоспособность отдельных элементов гиперзвукового боевого блока, которые все еще находятся в разработке.
Ранее сообщалось, что в четверг, 21 октября, в США успешно провели испытания, направленные на разработку гиперзвукового оружия. Пентагон признал все три испытания успешными. Газета.Ru
НОВОСТИ
- 13:05 22.10.2021
- Дополнительные меры поддержки граждан в связи с нерабочими днями не планируются - Песков
- 13:00 22.10.2021
- Беннет назвал Путина на встрече очень близким и настоящим другом Израиля
- 12:32 22.10.2021
- Талибы обезглавили афганскую спортсменку - СМИ
- 12:20 22.10.2021
- В Москве выявили более 8 000 заразившихся коронавирусом за сутки
- 12:05 22.10.2021
- Найдены тела 15 погибших при взрыве в цехе по производству пороха в Рязанской области
- 12:00 22.10.2021
- В России выявили 37 141 случай заражения коронавирусом за сутки, это максимум за пандемию
- 11:32 22.10.2021
- В Забайкалье утонули двое школьников, катавшихся на коньках на тонком льду
- 11:20 22.10.2021
- ФСБ предотвратила теракт на Ставрополье, готовившийся сторонником ИГ
- 11:05 22.10.2021
- Польша не считает резолюцию ЕП о верховенстве права в стране руководством к действию - МИД
- 11:00 22.10.2021
- Байден заявил, что США готовы защищать Тайвань в случае нападения
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать