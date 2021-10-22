В Минобороны США подтвердили срыв испытаний гиперзвукового оружия

13:20 Источник: Газета.Ru

Министерство обороны Соединенных Штатов подтвердило срыв и отсрочку испытаний гиперзвукового оружия из-за проблемы с ускорителем, сообщает Reuters. По данным источников, отсроченный тест должен был подтвердить работоспособность отдельных элементов гиперзвукового боевого блока, которые все еще находятся в разработке.

Ранее сообщалось, что в четверг, 21 октября, в США успешно провели испытания, направленные на разработку гиперзвукового оружия. Пентагон признал все три испытания успешными. Газета.Ru