Банк России повысил ключевую ставку до 7,5% годовых

14:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Банк России шестой раз подряд повысил ключевую ставку, в этот раз на 0,75 п. п., до 7,5% годовых, и дал сигнал о ее возможном дальнейшем повышении, следует из сообщения регулятора по итогам заседания совета директоров.

"Совет директоров Банка России 22 октября 2021 года принял решение повысить ключевую ставку на 75 б. п., до 7,5% годовых. Инфляция складывается значительно выше прогноза Банка России. Вклад в инфляцию со стороны устойчивых факторов остается существенным в связи с более быстрым расширением спроса по сравнению с возможностями наращивания выпуска. В этих условиях и с учетом вновь повысившихся инфляционных ожиданий баланс рисков для инфляции значимо смещен в сторону проинфляционных. Это может привести к более продолжительному отклонению инфляции вверх от цели", - отмечается в пресс-релизе регулятора.

ЦБ подчеркнул, что "при развитии ситуации в соответствии с базовым прогнозом Банк России допускает возможность дальнейших повышений ключевой ставки на ближайших заседаниях".