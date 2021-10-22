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НОВОСТИ

Ситуация с коронавирусом за последнюю неделю осложнилась в 14 регионах России - Голикова

16:32 22.10.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Ситуация с новым коронавирусом осложнилась в 14 регионах России за последнюю неделю. Об этом в пятницу сообщила журналистам вице-премьер РФ Татьяна Голикова.

"Ситуация [с коронавирусом] осложнилась в Астраханской, Нижегородской, Пензенской, Самарской, Свердловской, Ростовской областях, в Алтайском, Пермском и Забайкальском краях, в Республиках Мордовия, Адыгея, Карачаево-Черкесия, в Ямало-Ненецком, Ханты-Мансийском автономных округах. Оперативный штаб призывает всех, кто планирует рабочие поездки и путешествия по России в период нерабочих дней с 30 октября по 7 ноября, учитывать индикацию на карте на сайте стопкоронавирус.рф", - сказала она.

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