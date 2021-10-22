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НОВОСТИ

В России может подорожать колбасная продукция - СМИ

17:00 22.10.2021 Источник: Известия

Более 10 крупнейших компаний-мясопереработчиков уведомили ритейл о повышении цен на свою продукцию на 7–20% с конца октября — начала ноября. Об этом «Известиям» сообщили представители крупных торговых сетей. Производители объясняют происходящее подорожанием сырья, упаковки, моющих средств, яичного меланжа и целым рядом других причин. Ритейлеры рассматривают вопрос об изменении стоимости, но многие готовы увеличить цену товаров на полке лишь частично.

В Минсельхозе сообщили, что для стабилизации ситуации предпринимается комплекс мер. В их числе — выделение животноводческим предприятиям дополнительно 10 млрд рублей в качестве компенсации части затрат на закупку кормов.

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