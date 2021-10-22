В России может подорожать колбасная продукция - СМИ
17:00 22.10.2021 Источник: Известия
В Минсельхозе сообщили, что для стабилизации ситуации предпринимается комплекс мер. В их числе — выделение животноводческим предприятиям дополнительно 10 млрд рублей в качестве компенсации части затрат на закупку кормов.
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