"Газпром" увеличил поставки российского газа в Италию на 15,9% с начала 2021 года
17:12 22.10.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
"Газпром" с начала 2021 года увеличил поставки российского газа в Италию на 15,9% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, говорится в сообщении холдинга.
"С начала 2021 года "Газпром" увеличил поставки российского газа в Италию на 15,9% по сравнению с аналогичным периодом 2020 года", - сказано в сообщении. В 2020 году "Газпром" поставил в Италию 20,8 млрд куб. м газа.
"Газпром" также отмечает, что в ходе рабочей встречи в Санкт-Петербурге глава "Газпрома" Алексей Миллер и главный исполнительный директор Eni Клаудио Дескальци обсудили текущие вопросы и направления сотрудничества компаний в газовой сфере, а также перспективы низкоуглеродного развития европейской энергетики.
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