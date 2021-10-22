Транзит нелегальной миграции через Белоруссию Меркель назвала "гибридной угрозой"
19:02 22.10.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
"Страны, которых затронул приток беженцев по новому маршруту через Белоруссию, сообщили о своих усилиях по борьбе с нелегальной миграцией", - заявила она в пятницу в Брюсселе на пресс-конференции по итогам саммита ЕС. "Это гибридная угроза, об этом нужно ясно говорить", - сказала Меркель. По ее версии, президент Белоруссии Александр Лукашенко "преследует цель использовать людей в качестве политического средства".
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