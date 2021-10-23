Ряд ведомств США начал расследования из-за вывода Байденом войск из Афганистана - WSJ
08:30 23.10.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Ряд американских ведомств начал расследования относительно вывода администрацией президента США Джо Байдена войск из Афганистана. Об этом сообщила в пятницу газета "Уолл-стрит джорнэл".
По ее данным, свои проверки будут проводить генеральные инспекторы Пентагона, Госдепартамента США, министерства внутренней безопасности, министерства здравоохранения и социальных служб и Агентства США по международному развитию. Они также проведут проверку относительно вывода дипломатического персонала США из Афганистана, закрытия там посольства страны, а также экстренной эвакуации афганских беженцев. Как отмечает газета, инспекторы будут работать в сотрудничестве со специальным генеральным инспектором США по восстановлению Афганистана Джоном Сопко, подотчетным Конгрессу США.
Байден объявил 14 апреля, что принял решение завершить операцию в Афганистане, ставшую самой продолжительной зарубежной военной кампанией в американской истории. Эту войну Соединенные Штаты начали в октябре 2001 года. Вывод американских войск начался в мае и закончился к началу сентября. На пике операции США в 2010-2013 годах численность западных сил в Афганистане превышала 150 тыс. человек. Основные боевые части США и НАТО были выведены из Афганистана в 2014 году.
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