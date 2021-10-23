0
0
75
НОВОСТИ

Ряд ведомств США начал расследования из-за вывода Байденом войск из Афганистана - WSJ

08:30 23.10.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Ряд американских ведомств начал расследования относительно вывода администрацией президента США Джо Байдена войск из Афганистана. Об этом сообщила в пятницу газета "Уолл-стрит джорнэл".

По ее данным, свои проверки будут проводить генеральные инспекторы Пентагона, Госдепартамента США, министерства внутренней безопасности, министерства здравоохранения и социальных служб и Агентства США по международному развитию. Они также проведут проверку относительно вывода дипломатического персонала США из Афганистана, закрытия там посольства страны, а также экстренной эвакуации афганских беженцев. Как отмечает газета, инспекторы будут работать в сотрудничестве со специальным генеральным инспектором США по восстановлению Афганистана Джоном Сопко, подотчетным Конгрессу США.

Байден объявил 14 апреля, что принял решение завершить операцию в Афганистане, ставшую самой продолжительной зарубежной военной кампанией в американской истории. Эту войну Соединенные Штаты начали в октябре 2001 года. Вывод американских войск начался в мае и закончился к началу сентября. На пике операции США в 2010-2013 годах численность западных сил в Афганистане превышала 150 тыс. человек. Основные боевые части США и НАТО были выведены из Афганистана в 2014 году.

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

Загрузка...

НОВОСТИ

09:00 23.10.2021
Один из главарей "Аль-Каиды" уничтожен в результате авиаудара США в Сирии - Пентагон
0
67
08:50 23.10.2021
"Газпром" планирует создать рекордный оперативный резерв газа
0
88
08:40 23.10.2021
Минздрав разрешил одновременную вакцинацию от ковида и гриппа
0
94
23:00 22.10.2021
Украина получила от США партию вооружений и боеприпасов
0
768
22:00 22.10.2021
Ракова: Позитивных изменений в ближайшее время ждать не приходится
0
828
21:00 22.10.2021
Квоту на мигрантов Минтруд РФ предложил установить в пределах 124 тыс человек
0
702
20:50 22.10.2021
Украина предложила "Газпрому" скидку на прокачку дополнительных объемов в Европу
0
851
20:30 22.10.2021
Минздрав РФ разрешил одновременно прививаться от гриппа и COVID-19
0
740
19:40 22.10.2021
Украина предлагает свют ГТС для перекачки дополнительных объемов газа из РФ в Европу
0
800
19:20 22.10.2021
Алек Болдуин на съемках фильма случайно застрелил оператора
0
749

Возврат к списку