Минздрав разрешил одновременную вакцинацию от ковида и гриппа

08:40 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Минздрав России внес изменения в инструкцию к применению вакцины от коронавируса "Спутник V", разрешив ее одновременное применения с вакциной от гриппа. Об этом в пятницу журналистам сообщили в пресс-службе министерства.

"Минздрав России разрешил одновременную вакцинацию от ковида и гриппа - соответствующие изменения внесены в инструкцию по медицинскому применению вакцины "Гам-Ковид-Вак" ("Спутник V")", - говорится в сообщении.

Отмечается, что эффективность вакцин от ковида и гриппа при совместном применении не снижается. "Взаимодействие "Спутника V" с вакциной для профилактики гриппа изучено в доклинических исследованиях, показано отсутствие снижения иммуногенности обеих вакцин при их одновременном введении. При одновременной вакцинации от ковида и гриппа препараты вводятся в разные части тела, например, в левое и правое плечо", - добавили в пресс-службе.

"В условиях серьезного эпидподъема по ковиду и гриппу гражданам критически важно защитить себя - это относится как к людям старшего поколения, так и к молодежи, которая сегодня также находится в группе риска. Возможность одновременно вакцинироваться от ковида и гриппа позволяет сделать вакцинацию более удобной для граждан и должна стать дополнительным стимулом, чтобы принять в ней участие", - говорится в сообщении Минздрава.

Ранее директор департамента по обеспечению глобальной готовности к особо опасным инфекциям Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Сильви Бриан также сообщил, что одновременное применение вакцин от гриппа и коронавируса, согласно итогам проведенных исследований, является безопасным.