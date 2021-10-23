Меркель сообщила, что еще в 2001 году осознала наличие серьезных разногласий с Путиным
12:00 23.10.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Канцлер Германии Ангела Меркель утверждает, что еще в 2001 году во время выступления президента РФ Владимира Путина в Бундестаге осознала наличие серьезных разногласий с российским лидером. Свою точку зрения она изложила в опубликованном в субботу интервью газете "Зюддойче цайтунг".
"Мне было всегда ясно, еще тогда, когда он в 2001 году говорил в Бундестаге, что есть значительные разногласия. Для российского президента распад Советского Союза является печальным событием, мы же, напротив, ощущаем радость по поводу окончания холодной войны, германского и европейского единства", - сказала Меркель.
"Но при вступлении в должность я и представить себе не могла, что он аннексирует Крым и что на востоке Украины - практически рядом с Евросоюзом - дойдет до таких военных столкновений", - отметила действующий канцлер.
Она также выразила мнение, что роль Берлина в мире снижается, несмотря на то что ФРГ - богатая страна. По словам Меркель, причиной стало "полное изменение баланса сил". "Когда я стала канцлером, ВВП Китая, составлявший 2,3 трлн долларов, был несколько ниже, чем у Германии с ее 2,8 трлн. Сегодня ВВП Китая составляет 14,7 трлн, а наш вырос до 3,8 трлн", - пояснила она.
"В связи с этим нам следует стратегически умно выстраивать наши отношения. Сегодня мы должны бороться за то, чтобы и впредь сохранить свое значение", - добавила глава правительства. Она считает, что теперь "нужно сделать все для поиска пути, который позволит сплотить Европу".
Путин выступил в Бундестаге 25 сентября 2001 года. Он тогда напомнил о давних традициях российско-германских отношений, о том вкладе, который внесли немцы в развитие российской экономики и культуры, затронул вопрос обеспечения глобальной безопасности и другие темы. Основную часть своей речи глава государства произнес на немецком языке.
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