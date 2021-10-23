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Максимум по числу летальных исходов из-за коронавируса обновляется в России пятый день подряд

11:30 23.10.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Число подтвержденных случаев заражения коронавирусом в России возросло за сутки на 37 678, до 8 205 983. Это новый максимум с начала пандемии, следует из опубликованных в субботу данных оперативного штаба по борьбе с заболеванием. Таким образом, максимум по числу заразившихся за сутки в стране обновился уже в третий раз подряд. В относительном выражении прирост количества инфицированных составил 0,46%.

Число вылечившихся после заражения коронавирусом в России возросло за сутки на 26 077, до 7 143 137. Доля выписанных пациентов, согласно данным штаба, снизилась до 87% от общего числа заразившихся.

Максимум по числу летальных исходов из-за коронавируса обновляется в России пятый день подряд - за минувшие сутки в стране зарегистрировали 1 075 смертей против 1 064 днем ранее. Всего, по информации штаба, с начала пандемии умерли 229 528 человек. Условная летальность (окончательную можно будет определить только после завершения эпидемии) осталась на уровне 2,8%, следует из данных штаба.

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