Объявлен в розыск передавший gulagu.net архив с пытками в тюремной больнице под Саратовом
13:00 23.10.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
МВД России объявило в федеральный розыск бывшего заключенного программиста Сергея Савельева, передавшего правозащитному проекту gulagu.net видеоархив пыток в саратовской тюремной больнице.
Как указано в карточке в базе розыска МВД России, родившийся в Минске в 1989 году Сергей Савельев "разыскивается по статье УК". В рамках какого именно дела ведется розыск в карточке не указано.
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