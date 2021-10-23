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НОВОСТИ

Объявлен в розыск передавший gulagu.net архив с пытками в тюремной больнице под Саратовом

13:00 23.10.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

МВД России объявило в федеральный розыск бывшего заключенного программиста Сергея Савельева, передавшего правозащитному проекту gulagu.net видеоархив пыток в саратовской тюремной больнице.

Как указано в карточке в базе розыска МВД России, родившийся в Минске в 1989 году Сергей Савельев "разыскивается по статье УК". В рамках какого именно дела ведется розыск в карточке не указано.

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