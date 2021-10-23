В Красногорске благоустроили набережную Павшинской поймы

12:40

Фото пресс-службы губернатора Московской области



Завершился очередной этап благоустройства в микрорайоне Павшинская пойма. Новая набережная – одна из визитных карточек Красногорска Московской области. В рамках губернаторской программы работы проводились с учетом пожеланий жителей.

«Эту территорию мы благоустраиваем достаточно давно – несколько лет. Здесь за это время появился храм, шикарная площадь, набережная – все это стало возможным благодаря президентскому проекту «Жилье и городская среда», – отметил министр благоустройства Московской области Михаил Хайкин. – Мы получили достаточно большое количество федеральных денег для реализации данного проекта и по поручению губернатора эту работу ведем. У нас масштабная программа по Московской области и вот отдельный такой прекрасный пример в Красногорске».

На набережной высажены деревья и кустарники, постелен газон. Для отдыхающих установлены теневые навесы с качелями и лавочки. Оборудованы детские площадки, места для занятий спортом, пешеходная и велосипедная дорожки, деревянный настил, площадка для выгула и тренировки собак.

«Здесь раньше ничего не было – пустошь, а сейчас сделали такую площадку для детей отличную. Особенно в хорошую погоду людей очень много, дети катаются на скейтах, на роликах, на самокатах, кто на чем. Племяннице моей здесь нравится», – рассказала жительница Павшинской поймы Галина Гайда.

Вся территория в темное время суток освещена, для безопасности установлены камеры видеонаблюдения.

Работы по благоустройству набережной начались в 2018 году. За это время был обустроен берег протяженностью 1 км, территория около храма, установлен памятник Георгию Победоносцу.

В следующем году планируется продолжить благоустройство Павшинской поймы дальше вдоль береговой линии.