ПРО США не выдержит ядерный удар России или Китая - Forbes

14:00 Источник: Газета.Ru

У американской системы ПРО нет шансов выстоять против ядерного ракетного удара Китая или России. Об этом написал обозреватель журнала Forbes Дэвид Экс.

Он подчеркнул, что у Штатов имеются развернутые системы противоракетной обороны на Аляске, в Калифорнии и в Восточной Европе для отражения маломасштабных атомных атак со стороны Северной Кореи и Ирана.

«Но этих средств защиты недостаточно, чтобы остановить полномасштабный ядерный обстрел с применением многих сотен китайских ядерных боеголовок или, что еще хуже, тысяч российских», — подчеркнул Экс.

В публикации он отметил, что у Пекина есть система «частично-орбитального бомбометания», что должно иметь огромное значение для стратегии безопасности Штатов. По мнению Экса, вероятность того, что старая система ПРО США выдержит против таких ударов, значительно ниже. Газета.Ru