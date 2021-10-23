ПРО США не выдержит ядерный удар России или Китая - Forbes
14:00 23.10.2021 Источник: Газета.Ru
У американской системы ПРО нет шансов выстоять против ядерного ракетного удара Китая или России. Об этом написал обозреватель журнала Forbes Дэвид Экс.
Он подчеркнул, что у Штатов имеются развернутые системы противоракетной обороны на Аляске, в Калифорнии и в Восточной Европе для отражения маломасштабных атомных атак со стороны Северной Кореи и Ирана.
«Но этих средств защиты недостаточно, чтобы остановить полномасштабный ядерный обстрел с применением многих сотен китайских ядерных боеголовок или, что еще хуже, тысяч российских», — подчеркнул Экс.
В публикации он отметил, что у Пекина есть система «частично-орбитального бомбометания», что должно иметь огромное значение для стратегии безопасности Штатов. По мнению Экса, вероятность того, что старая система ПРО США выдержит против таких ударов, значительно ниже. Газета.Ru
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комментарии(1)
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Владимир Крылов 14:53 23.10.2021
Проба. Я был забанен. Думал, что навек. Жмём. Прошло. Что за чудеса? Хорошо. Же. Приличия ради - по теме. Похоже, осознание конца не чересчур пугает храбрых американцев.
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