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НОВОСТИ

ПРО США не выдержит ядерный удар России или Китая - Forbes

14:00 23.10.2021 Источник: Газета.Ru

У американской системы ПРО нет шансов выстоять против ядерного ракетного удара Китая или России. Об этом написал обозреватель журнала Forbes Дэвид Экс.

Он подчеркнул, что у Штатов имеются развернутые системы противоракетной обороны на Аляске, в Калифорнии и в Восточной Европе для отражения маломасштабных атомных атак со стороны Северной Кореи и Ирана.

«Но этих средств защиты недостаточно, чтобы остановить полномасштабный ядерный обстрел с применением многих сотен китайских ядерных боеголовок или, что еще хуже, тысяч российских», — подчеркнул Экс.

В публикации он отметил, что у Пекина есть система «частично-орбитального бомбометания», что должно иметь огромное значение для стратегии безопасности Штатов. По мнению Экса, вероятность того, что старая система ПРО США выдержит против таких ударов, значительно ниже.  Газета.Ru

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комментарии(1)

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Владимир Крылов 14:53 23.10.2021

Проба. Я был забанен. Думал, что навек. Жмём. Прошло. Что за чудеса? Хорошо. Же. Приличия ради - по теме. Похоже, осознание конца не чересчур пугает храбрых американцев.

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