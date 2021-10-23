Нарышкин назвал неверным утверждение о том, что "у разведки не женское лицо"
15:00 23.10.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Директор Службы внешней разведки (СВР) РФ, председатель Российского исторического общества (РИО) Сергей Нарышкин назвал неверным расхожий тезис о том, что "у разведки не женское лицо", и напомнил о выдающихся женщинах, которые защищали интересы Отечества в этой сфере.
"Кто-то считает, что у разведки не женское лицо. Я точно знаю, что это не так. И вековая история отечественной внешней разведки хранит имена действительно многих выдающихся разведчиц, которые отстаивали интересы нашего Отечества, защищая нашу Родину на протяжении всех этих ста лет", - сказал он в эфире телеканала "Россия-1" в репортаже об открытии памятника-бюста легендарной советской разведчице, Герою Советского Союза Надежде Троян.
Бронзовый бюст Надежды Троян работы скульптора Салавата Щербакова был установлен 22 октября на территории носящей имя разведчицы школы № 1288 в Москве.
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