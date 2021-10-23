Киргизия не планирует открытие на своей территории военной базы США - президент
20:00 23.10.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Киргизские власти не рассматривают возможность размещения в стране американской военной базы. Об этом заявил в субботу на пресс-конференции в Бишкеке президент республики Садыр Жапаров.
"У нас есть российская база в Канте (Чуйская область). Нам хватит одной базы", - сказал он, отвечая на вопрос о возможности открытия в стране военной базы США.
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