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НОВОСТИ

Киргизия не планирует открытие на своей территории военной базы США - президент

20:00 23.10.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Киргизские власти не рассматривают возможность размещения в стране американской военной базы. Об этом заявил в субботу на пресс-конференции в Бишкеке президент республики Садыр Жапаров.

"У нас есть российская база в Канте (Чуйская область). Нам хватит одной базы", - сказал он, отвечая на вопрос о возможности открытия в стране военной базы США.

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