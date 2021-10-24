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За иммиграционной визой в США Госдеп советует россиянам обращаться в посольство в Варшаве

09:10 24.10.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Граждане РФ, желающие получить иммиграционную визу в США, должны направлять заявку в американское посольство в Варшаве в связи с приостановкой обработки соответствующих обращений в дипломатических представительствах Соединенных Штатов в России. Это следует из документа, размещенного на сайте американского внешнеполитического ведомства.

В нем соискатели из РФ отнесены к категории homeless, что можно перевести как "бездомный". К данной категории Вашингтон обычно относит просителей иммиграционной визы из тех стран, где у США нет консульского представительства, а также из государств, в которых из-за нестабильной политической ситуации или ситуации с безопасностью число сотрудников американского консульства ограничено и они не могут обрабатывать соответствующие заявки на получение виз. Таким образом, под словом "бездомный" имеется в виду не "отсутствие дома" у заявителя, а отсутствие в стране, гражданином которой он является, американского диппредставительства, оказывающего услуги по выдаче иммиграционных виз.

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