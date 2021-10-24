Ограничения на поездки в Италию для россиян продлены как минимум до 15 декабря

09:30 Источник: РБК

Министр здравоохранения Италии Роберто Сперанца подписал распоряжение о продлении ограничений на въезд из третьих стран, к которым относится Россия. Об этом сообщили в пресс-службе итальянского ведомства.



«Министр здравоохранения подписал приказ о продлении до 15 декабря мер въезда в Италию из третьих стран», — говорится в сообщении.



К третьим странам относятся те государства, для граждан которых есть ограничения на туристические поездки в страны Евросоюза из-за ситуации с пандемией COVID-19.



В поставлении также указано, что правила въезда из Индии и Бразилии, на которые распространялись ограничения из-за эпидемиологической ситуации с коронавирусом, приравниваются к странам, не входящим в ЕС.

