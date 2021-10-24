В грядущие нерабочие дни будут закрыты все учреждения культуры, кроме театров и музеев

13:20 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Федеральные учреждения культуры, кроме музеев и театров, будут закрыты в нерабочие дни. Об этом сообщается в воскресенье на сайте кабмина.

"Федеральным учреждениям культуры, за исключением театров и музеев, приостановить функционирование в период нерабочих дней", - говорится в списке решений, принятых на заседании правительства 22 октября.