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В грядущие нерабочие дни будут закрыты все учреждения культуры, кроме театров и музеев

13:20 24.10.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Федеральные учреждения культуры, кроме музеев и театров, будут закрыты в нерабочие дни. Об этом сообщается в воскресенье на сайте кабмина.

"Федеральным учреждениям культуры, за исключением театров и музеев, приостановить функционирование в период нерабочих дней", - говорится в списке решений, принятых на заседании правительства 22 октября.

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