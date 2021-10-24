Данные о заражении COVID-19 в России на 24 октября, 2021
13:25 24.10.2021 Источник: Интерфакс
"За последние сутки в России подтвержденных случаев новой коронавирусной инфекции COVID-19 - 35 660 в 85 регионах, в том числе выявлено активно 3 143 (8,8%) без клинических проявлений", - говорится в сообщении штаба.
По данным на воскресенье, прирост новых заболевших меньше на 2 тыс. 018 случаев по сравнению с субботой, когда был обновлен новый антирекорд за пандемию - 37 тыс. 678 заболевших.
Снижение новых выявлений отмечено в Москве, здесь за сутки коронавирусом заразились 5 тыс. 279 человек, накануне сообщалось о 7 тыс. 803, в Санкт-Петербурге - 3 тыс. 297 (3 тыс. 360 было выявлено 23 октября). При этом в Московской области выявлено максимальное за пандемию количество заражений - 3 тыс. 030.
За минувшие сутки от коронавируса умерли 1 тыс. 072 пациента, больше всего скончавшихся в Москве - 84, в Санкт-Петербурге - 69, в Нижегородской области - 40.
Всего в России за время пандемии зарегистрировано 8 млн 241 тыс. 643 случая коронавирусной инфекции, 230 тыс. 600 умерших и 7 млн 165 тыс. 921 выписанных, в том числе 22 тыс. 784 выписаны за последние сутки, из них 3 тыс. 817 выздоровевших приходится на Москву.
НОВОСТИ
- 13:20 24.10.2021
- В грядущие нерабочие дни будут закрыты все учреждения культуры, кроме театров и музеев
- 13:17 24.10.2021
- В Подмосковье наградили лучших краеведов, работающих с молодежью
- 10:15 24.10.2021
- Китай проводит испытание технологии по сбору орбитального мусора
- 09:45 24.10.2021
- РПЦ не станет вводить обязательную вакцинацию от COVID-19 для священников
- 09:30 24.10.2021
- Ограничения на поездки в Италию для россиян продлены как минимум до 15 декабря
- 09:20 24.10.2021
- В дни "ковидных каникул" спортивные соревнования отменяться не будут
- 09:15 24.10.2021
- Дождь и мокрый снег прогнозируют синоптики в Москве 24 октября
- 09:10 24.10.2021
- За иммиграционной визой в США Госдеп советует россиянам обращаться в посольство в Варшаве
- 09:00 24.10.2021
- РПЦ может лишить наград причастных к пыткам сотрудников ФСИН
- 21:00 23.10.2021
- Путин пригласил Беннета посетить Санкт-Петербург
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать