Издевательством на грани садизма назвала Захарова процесс получения визы США гражданами РФ
15:00 24.10.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
"В Госдепе давно сломалось что-то важное, что никак не могут починить. <…> Они превратили банальную для 21 века техническую процедуру в настоящий ад, в основе которого - издевательство на грани садизма, - отметила она. - Это удар по семьям и родственникам - тем связям, которые образуют живую ткань отношений между странами и населяющими их народами".
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