Издевательством на грани садизма назвала Захарова процесс получения визы США гражданами РФ

15:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Решение американских властей отнести россиян, готовых оформить визу в США, в категорию "бездомные национальности" - это "издевательство на грани садизма", Госдеп превратил техническую процедуру в настоящий ад. Об этом написала в воскресенье в своем телеграм-канале официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

"В Госдепе давно сломалось что-то важное, что никак не могут починить. <…> Они превратили банальную для 21 века техническую процедуру в настоящий ад, в основе которого - издевательство на грани садизма, - отметила она. - Это удар по семьям и родственникам - тем связям, которые образуют живую ткань отношений между странами и населяющими их народами".