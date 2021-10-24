Дипмиссия ЕС может вернуться в Афганистан в течение месяца - СМИ

18:43 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Европейская служба внешних действий планирует возобновить работу своей дипломатической миссии в Афганистане в течение одного месяца. Об этом сообщила в воскресенье британская газета "Файнэншл таймс" со ссылкой на источники.

По их информации, окончательное решение данного вопроса будет приниматься исходя из соображений безопасности. Как говорится в публикации, в сентябре Афганистан посетила делегация из Брюсселя, которая занималась оценкой реальной обстановки в этой стране. Издание указало, что Европейский союз заинтересован в возобновлении работы своего диппредставительства в Кабуле, поскольку это позволит эффективнее оказывать гуманитарную помощь и проводить эвакуацию.