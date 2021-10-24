0
0
0
НОВОСТИ

Дипмиссия ЕС может вернуться в Афганистан в течение месяца - СМИ

18:43 24.10.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Европейская служба внешних действий планирует возобновить работу своей дипломатической миссии в Афганистане в течение одного месяца. Об этом сообщила в воскресенье британская газета "Файнэншл таймс" со ссылкой на источники.

По их информации, окончательное решение данного вопроса будет приниматься исходя из соображений безопасности. Как говорится в публикации, в сентябре Афганистан посетила делегация из Брюсселя, которая занималась оценкой реальной обстановки в этой стране. Издание указало, что Европейский союз заинтересован в возобновлении работы своего диппредставительства в Кабуле, поскольку это позволит эффективнее оказывать гуманитарную помощь и проводить эвакуацию.

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

Загрузка...

НОВОСТИ

17:30 24.10.2021
Послы 10 стран в Турции пока не получили официального уведомления по поводу статуса "нон-грата"
0
166
17:15 24.10.2021
В инструкцию к "Спутнику V" внесены изменения в список противопоказаний
0
210
15:50 24.10.2021
Скончался режиссер Александр Рогожкин
0
297
15:00 24.10.2021
Издевательством на грани садизма назвала Захарова процесс получения визы США гражданами РФ
0
338
13:25 24.10.2021
Данные о заражении COVID-19 в России на 24 октября, 2021
0
430
13:20 24.10.2021
В грядущие нерабочие дни будут закрыты все учреждения культуры, кроме театров и музеев
0
363
13:17 24.10.2021
В Подмосковье наградили лучших краеведов, работающих с молодежью
0
340
10:15 24.10.2021
Китай проводит испытание технологии по сбору орбитального мусора
0
551
09:45 24.10.2021
РПЦ не станет вводить обязательную вакцинацию от COVID-19 для священников
0
569
09:30 24.10.2021
Ограничения на поездки в Италию для россиян продлены как минимум до 15 декабря
0
561

Возврат к списку