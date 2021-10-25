0
0
101
НОВОСТИ

В Москве пропала актриса Светлана Светличная, полиция начала ее поиски - источник

11:00 25.10.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Сотрудники полиции устанавливают местонахождение 81-летней актрисы Светланы Светличной, пропавшей в Москве. Об этом ТАСС в понедельник сообщил источник в правоохранительных органах.

"Актриса Светлана Светличная, 1940 года рождения, не выходит на связь с 21 октября. В настоящее время предпринимаются меры по установлению ее местонахождения", - сказал собеседник агентства.

По данным источника, предварительно, женщина страдает деменцией.

В пресс-службе столичной ГУ МВД России ТАСС сообщили, что 24 октября в ОМВД Богородское поступило заявление от мужчины о том, что его мать 1940 года рождения с 21 октября не выходит на связь, местонахождение ее неизвестно. "Сотрудники полиции разыскивают женщину, по данному факту проводится проверка", - сказали в главке.

Светлан Светличная - советская и российская актриса, заслуженная артистка РСФСР. Она снялась во многих фильмах, в том числе, "Бриллиантовая рука", "Семнадцать мгновений весны", "Место встречи изменить нельзя".

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

Загрузка...

НОВОСТИ

11:32 25.10.2021
Путин предложил предоставлять два оплачиваемых выходных за вакцинацию от ковида
0
26
11:20 25.10.2021
Путин рекомендовал ввести самоизоляцию для не привившихся от ковида граждан старше 60 лет
0
53
11:05 25.10.2021
Ситуация с космическим мусором на орбите станет критической в ближайшие 10 лет - главный конструктор СККП
0
83
10:32 25.10.2021
Около 80% утверждающих, что привились "Спутником V" и заболели, купили сертификат - Гинцбург
0
162
10:20 25.10.2021
В перестрелке в афганском Герате погибли 17 человек
0
160
10:05 25.10.2021
Второй энергоблок Ростовской АЭС включили в сеть после устранения дефекта
0
168
10:00 25.10.2021
Премьер Судана Хамдук призвал сторонников выйти на улицы с мирными протестами - ТВ
0
169
09:32 25.10.2021
В СДПГ назвали безответственными заявления о готовности НАТО применить оружие против России
0
237
09:20 25.10.2021
На Украине пригрозили направить ракеты на Москву
0
242
09:05 25.10.2021
В ряде российских регионов с сегодняшнего дня введут систему цифровых кодов
0
245

Возврат к списку