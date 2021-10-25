В Москве пропала актриса Светлана Светличная, полиция начала ее поиски - источник
11:00 25.10.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Сотрудники полиции устанавливают местонахождение 81-летней актрисы Светланы Светличной, пропавшей в Москве. Об этом ТАСС в понедельник сообщил источник в правоохранительных органах.
"Актриса Светлана Светличная, 1940 года рождения, не выходит на связь с 21 октября. В настоящее время предпринимаются меры по установлению ее местонахождения", - сказал собеседник агентства.
По данным источника, предварительно, женщина страдает деменцией.
В пресс-службе столичной ГУ МВД России ТАСС сообщили, что 24 октября в ОМВД Богородское поступило заявление от мужчины о том, что его мать 1940 года рождения с 21 октября не выходит на связь, местонахождение ее неизвестно. "Сотрудники полиции разыскивают женщину, по данному факту проводится проверка", - сказали в главке.
Светлан Светличная - советская и российская актриса, заслуженная артистка РСФСР. Она снялась во многих фильмах, в том числе, "Бриллиантовая рука", "Семнадцать мгновений весны", "Место встречи изменить нельзя".
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