Путин рекомендовал ввести самоизоляцию для не привившихся от ковида граждан старше 60 лет

11:20 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Президент России Владимир Путин рекомендовал главам регионов ввести самоизоляцию для граждан старше 60 лет, которые пока не вакцинировались от ковида, и перевести их на удаленку. Как сообщается в понедельник на сайте Кремля, такой пункт содержится в перечне поручений по итогам совещания с членами правительства 20 октября.

"Рекомендовать высшим должностным лицам субъектов Российской Федерации <...> введение самоизоляции для невакцинированных против коронавирусной инфекции (COVID-19) граждан в возрасте старше 60 лет", - говорится в сообщении.