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Путин предложил предоставлять два оплачиваемых выходных за вакцинацию от ковида

11:32 25.10.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Президент РФ Владимир Путин рекомендовал предоставлять работающим россиянам два оплачиваемых выходных дня за вакцинацию от коронавируса. Как сообщается на сайте Кремля, такой пункт содержится в перечне поручений главы государства по итогам совещания с членами правительства 20 октября.

"Рекомендовать высшим должностным лицам субъектов Российской Федерации совместно с руководителями организаций и предприятий обеспечить <...> освобождение от работы в течение 2 дней, с сохранением заработной платы, работников при вакцинации против коронавирусной инфекции (COVID-19)", - говорится в сообщении.

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