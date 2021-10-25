Путин предложил предоставлять два оплачиваемых выходных за вакцинацию от ковида

11:32 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Президент РФ Владимир Путин рекомендовал предоставлять работающим россиянам два оплачиваемых выходных дня за вакцинацию от коронавируса. Как сообщается на сайте Кремля, такой пункт содержится в перечне поручений главы государства по итогам совещания с членами правительства 20 октября.

"Рекомендовать высшим должностным лицам субъектов Российской Федерации совместно с руководителями организаций и предприятий обеспечить <...> освобождение от работы в течение 2 дней, с сохранением заработной платы, работников при вакцинации против коронавирусной инфекции (COVID-19)", - говорится в сообщении.