Нельзя исключать поставок Великобританией ракет Украине - МИД РФ

14:32 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Поставки Великобританией ракет Украине исключать нельзя в условиях обострения российско-британских отношений. Об этом в эфире телеканала "Россия 24" заявил руководитель делегации РФ на переговорах в Вене по вопросам военной безопасности и контроля над вооружениями Константин Гаврилов, комментируя публикацию газеты The Times, сообщившей со ссылкой на источники, что Лондон ведет с Киевом переговоры о продаже вооружения, в том числе ракет.

"Мы читали эту информацию. В конкретных условиях, когда хотели бы насолить, особенно англичане, нашей стране, этого исключать нельзя. Но должны быть красные линии. Англичане не хуже других понимают это. Мы понимаем, и они понимают", - отметил он.