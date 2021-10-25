Рост ипотечного кредитования в РФ в сентябре ускорился до 2,1% - ЦБ
15:00 25.10.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Рост ипотечного кредитования в РФ в сентябре 2021 г., по предварительным данным, ускорился до 2,1% после небольшого замедления в августе до 1,8%. Об этом говорится в материалах Банка России.
"Ипотека, по предварительным данным, вновь ускорилась - до 2,1% после незначительного замедления в августе (1,8%). Выдачи льготной ипотеки под 7% сохраняются в размере около 40 млрд руб., в то время как "семейная" ожидаемо набирает обороты (оценочно в сентябре было выдано 38 млрд руб. после 32 млрд руб. в августе и 26 млрд руб. в июле). Суммарно на льготные программы пришлось около пятой части всех ипотечных выдач в сентябре", - сообщил регулятор.
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