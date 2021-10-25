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Заявления украинской стороны о разработке ракетной программы вызывают усмешку - МИД РФ

15:12 25.10.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Украина не обладает достаточными ресурсами для разработки ракетной программы, поэтому заявления советника главы офиса президента Украины Алексея Арестовича о планах направить разрабатываемые ракеты на Москву вызывают усмешку. Об этом в эфире телеканала "Россия 24" заявил руководитель делегации РФ на переговорах в Вене по вопросам военной безопасности и контроля над вооружениями Константин Гаврилов.

"Серьезно относиться к этим заявлениям, наверное, не нужно. К этим словам надо относиться с усмешкой. Человек это несерьезный, но готовится ко всем возможным неожиданным разворотам", - отметил он, напомнив, что ракетная программа Украины базируется на советских разработках, которые по боевым возможностям уступают современному оружию.

По его словам, "только безумный" станет использовать ракеты, оставшиеся со времен СССР, потому что они ограниченного радиуса действия и просто "не дотянут" до Москвы. "Если они будут изобретать что-то новое, то посмотрите историю: танковый завод имени Малышева, что на нем за эти восемь лет сделали? Три уродца "Оплот", которые ломаются постоянно, а на них угрожают по Красной площади покататься. Это даже не смешно", - отметил Гаврилов.

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