Вероятность летального исхода при дельта-штамме коронавируса возросла на 132% - эксперт
16:12 25.10.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Вероятность летального исхода у пациента с дельта-штаммом коронавируса увеличилась на 132%. Об этом заявил в понедельник главный внештатный инфекционист Минздрава РФ, заместитель директора по научной работе и инновационному развитию ФГБУ "НМИЦ ФПИ" Владимир Чуланов.
"Если мы говорим о дельта-штамме, то у него есть особенные свойства. Кроме того, что он быстрее распространяется, чем ранее циркулировавшие штаммы, для него характерна более высокая патогенность. То есть он вызывает более тяжелые формы заболевания, и [вероятность случаев] с госпитализацией, например, возрастает на 108%, как показало одно из исследований. И риск летального исхода возрастает на 132%", - сказал он в эфире телеканала "Россия-24".
Чуланов подчеркнул, что при увеличении доли вакцинированных от коронавируса граждан снижается генетическое разнообразие циркулирующих штаммов, что также означает уменьшение риска появления вариантов вируса с более неблагоприятными свойствами.
Ранее глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что около 97% заражений коронавирусом в России в сентябре приходятся на дельта-штамм.
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