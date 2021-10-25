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Эрдоган приветствует заявление посольств о намерениях уважать законы Турции - СМИ

17:00 25.10.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Президент Турции Тайип Эрдоган приветствовал заявление ряда посольств, в том числе США и Канады, об их намерениях уважать законы и решения турецкого руководства. Об этом в понедельник сообщает Анатолийское агентство со ссылкой на источники в администрации президента.

"Президент Эрдоган позитивно воспринял заявления посольства США и других дипмиссий", - сообщили в администрации.

Реакция посольств последовала после того, как Эрдоган поручил объявить послов 10 стран персонами нон грата из-за критики ряда стран в отношении инициированного Анкарой судебного процесса над правозащитником Османом Кавалой.

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