Газ из другой страны для Молдавии будет дороже, чем из РФ - Песков

13:20 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Закупки газа у третьих государств обойдутся Молдавии дороже, чем обсуждаемая стоимость поставок из России. Об этом заявил во вторник журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

По его словам, закупки Кишиневом газа у других стран "это дело молдавской стороны". "Вопрос, правда, риторический: очевидно, что [эти] сделки могут быть только по цене выше, чем те, которые обсуждались с российской стороной", - подчеркнул представитель Кремля.