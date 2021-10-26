Лидер Судана сообщил, что разместил премьер-министра Хамдука у себя дома для его защиты

16:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Командующий армией и фактический руководитель Судана генерал Абдель Фаттах аль- Бурхан сообщил во вторник на пресс-конференции в Хартуме, что принял премьер-министра Абдаллу Хамдука у себя в доме, чтобы обеспечить его безопасность.

"Хамдук находится в моем доме, чтобы защитить его от ограничений, наложенных на него политическими силами, - сказал он. - Мы благодарим Хамдука за работу во главе правительства".