Лидер Судана сообщил, что разместил премьер-министра Хамдука у себя дома для его защиты
16:00 26.10.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Командующий армией и фактический руководитель Судана генерал Абдель Фаттах аль- Бурхан сообщил во вторник на пресс-конференции в Хартуме, что принял премьер-министра Абдаллу Хамдука у себя в доме, чтобы обеспечить его безопасность.
"Хамдук находится в моем доме, чтобы защитить его от ограничений, наложенных на него политическими силами, - сказал он. - Мы благодарим Хамдука за работу во главе правительства".
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