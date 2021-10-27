Более 10 стран готовы отозвать признание Косова - глава МИД Сербии
11:00 27.10.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Многие страны мира готовы отозвать свое признание Косова. Об этом заявил в интервью газете "Вечерне новости", опубликованном в среду, министр иностранных дел Сербии Никола Селакович.
Отвечая на вопрос, верно ли, что 10 стран мира собираются отозвать признание Косова, министр ответил: "Думаю, что стран, которые готовы пересмотреть свою позицию по Косову, намного больше".
Министр отметил, что в настоящий момент действует мораторий, согласно которому Белград не лоббирует отзыв признания Косова, а Приштина замораживает свои усилия по вступлению в международные организации. "Мы не будем делать первый шаг, потому что нас провозгласят провокаторами. Мы были готовы выполнять мораторий, согласованный в Вашингтонском соглашении, но в Приштине нет доброй воли уважать какие бы то ни было соглашения", - сказал Селакович.
По словам министра, политика "выкручивания рук "Сербии по вопросу Косова не имеет перспектив. "Если кто-то думает, что компромиссное решение, в котором мы примем что-то как решенный статус - то это не компромиссное решение, это вообще не решение. И мы на это не согласны", - сказал глава МИД. Селакович отметил, что Сербия продолжит заниматься укреплением связей в Балканском регионе и выступать "столпом стабильности и локомотивом экономического развития" Балкан.
4 сентября 2020 года в Вашингтоне был зафиксирован ряд обязательств руководства Сербии и Косова, среди которых мораторий на продвижение Приштиной своей кандидатуры в международные организации, а также приостановка Белградом работы с мировыми столицами по отзыву ими признания "косовской независимости". В начале августа парламент Косова не поддержал резолюцию, обязывающую непризнанное образование выполнить Вашингтонские соглашения.
Сербский автономный край Косово и Метохия провозгласил независимость в одностороннем порядке в феврале 2008 года и в последние годы активно пытается вступить в международные организации, включая ЮНЕСКО и Интерпол. Против признания Косова выступают свыше 60 стран, в том числе Россия, Индия и Китай, а также пять государств - членов Евросоюза.
НОВОСТИ
- 11:05 27.10.2021
- Непродовольственные магазины в Ростовской области с 28 октября по 7 ноября будут закрыты
- 10:32 27.10.2021
- Число ипотечных сделок в России в сентябре уменьшилось на 10% - Росреестр
- 10:20 27.10.2021
- Nord Stream 2 создаст дополнительные мощности по транспортировке газа - Минэкономики ФРГ
- 10:05 27.10.2021
- Татарстан утратит должность президента при принятии закона об организации власти - эксперт
- 10:00 27.10.2021
- Число платных прививок от коронавируса в октябре поднялось на 70%
- 09:32 27.10.2021
- В Индии арестован офицер ВМС из-за утечки секретных данных о подлодках
- 09:20 27.10.2021
- Совместные военные учения Швеции с США назвали четким сигналом для России
- 09:05 27.10.2021
- Вакцинацию от коронавируса предложили сделать обязательной
- 09:00 27.10.2021
- Украина применила турецкий беспилотник Bayraktar в Донбассе
- 22:40 26.10.2021
- Член банды Басаева и Хаттаба сбежал из астраханской психбольницы, где проходил медэкспертизу
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать