Непродовольственные магазины в Ростовской области с 28 октября по 7 ноября будут закрыты
11:05 27.10.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Власти Ростовской области поручили приостановить работу непродовольственных магазинов в регионе на период с 28 октября по 7 ноября в рамках новых антиковидных ограничений. Об этом сообщили в среду в пресс-службе главы региона.
"В период с 28 октября по 7 ноября в Ростовской области приостанавливается работа непродовольственных магазинов", - говорится в сообщении.
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