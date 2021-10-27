Непродовольственные магазины в Ростовской области с 28 октября по 7 ноября будут закрыты

11:05 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Власти Ростовской области поручили приостановить работу непродовольственных магазинов в регионе на период с 28 октября по 7 ноября в рамках новых антиковидных ограничений. Об этом сообщили в среду в пресс-службе главы региона.

"В период с 28 октября по 7 ноября в Ростовской области приостанавливается работа непродовольственных магазинов", - говорится в сообщении.