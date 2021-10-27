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Минздрав одобрил одновременное применение вакцины "Спутник лайт" и вакцины против гриппа

11:32 27.10.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Минздрав России одобрил одновременное введение вакцины против новой коронавирусной инфекции "Спутник лайт", а также вакцины против гриппа. Соответствующие изменения внесены в инструкцию к препарату.

"Взаимодействие с вакциной для профилактики гриппа изучено в доклинических исследованиях, показано отсутствие снижения иммуногенности как вакцины "Спутник лайт", так и гриппозной вакцины в эксперименте при их одновременном введении", - говорится в документе.

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