Минздрав одобрил одновременное применение вакцины "Спутник лайт" и вакцины против гриппа
11:32 27.10.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Минздрав России одобрил одновременное введение вакцины против новой коронавирусной инфекции "Спутник лайт", а также вакцины против гриппа. Соответствующие изменения внесены в инструкцию к препарату.
"Взаимодействие с вакциной для профилактики гриппа изучено в доклинических исследованиях, показано отсутствие снижения иммуногенности как вакцины "Спутник лайт", так и гриппозной вакцины в эксперименте при их одновременном введении", - говорится в документе.
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