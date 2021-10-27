Сбер провел обучающий семинар для застройщиков

11:35

СберУниверситет провел бесплатный двухдневный обучающий семинар для партнеров-застройщиков «Девелопмент жилой недвижимости: от идеи до воплощения». Ключевая идея семинара - познакомить девелоперов с поэтапным рассмотрением сделок в финансовой организации, а так, как в мероприятии принимали участие менеджеры с обеих сторон - синхронизировать подходы банка и партнеров на практических кейсах, углубить знания по аналитике проектов.

Участники познакомились с современными методиками, а также обсудили правовые аспекты и риски, возникающие в рамках реализации проектов строительства жилья. Рассматривались важные вопросы лучших строительных практик, такие как оптимальный анализ градостроительного статуса, составление прогноза ТЭП, разработка концепции продаж, определение себестоимости и сроков строительства и другие.

Спикерами мероприятия выступили эксперты в сфере девелопмента из крупнейших консалтинговых компаний, представители Сбера со своей стороны рассказали о финансовом сопровождении на всех этапах строительства. По итогам деловой игры лучшим командам заместителем Министра строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации Никитой Стасишиным были вручены грамоты, слушатели мероприятия получили соответствующие сертификаты.

«В наше время знания и информация являются необходимой составляющей развития бизнеса. При этом для Сбера очень важно разговаривать с клиентами на одном языке, использовать единые подходы к взаимодействию, определить зоны, в которых требуются улучшения. В ходе нашего семинара мы вместе с нашими партнерами проанализировали основные этапы реализации строительных проектов от Due Diligence земельного участка до управления строительством, акцентировав внимание на различиях или сходстве в подходах. Этот обучающий проект, безусловно, важен и нужен как для банка, так и для девелоперов», — подчеркнул вице-президент Сбербанка, директор дивизиона «Кредитные продукты и процессы» Сергей Бессонов.