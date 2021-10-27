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В Петербурге суд постановил стереть граффити с писателем Даниилом Хармсом

12:05 27.10.2021 Источник: Эхо Москвы

В Петербурге суд постановил стереть граффити с писателем Даниилом Хармсом с дома, в котором тот прожил 16 лет. Ответчика – ТСЖ «Маяковского, 11» обязали, «устранить несанкционированные рисунки с фасада» в течение месяца.

Граффити нарисовали 5 лет назад, литератор жил в этом доме с 1925-го до своего последнего ареста в 1941-м. Петицию в защиту граффити подписали почти 30000 человек.  Эхо Москвы

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