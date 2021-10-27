В Москве выявили 5 789 заразившихся коронавирусом за сутки

12:20 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Число заразившихся коронавирусом в Москве увеличилось за сутки на 5 789 против 6 074 днем ранее. Всего с начала пандемии в городе выявили 1 786 570 случаев заражения, сообщили в среду журналистам в оперативном штабе по борьбе с коронавирусом.

В относительном выражении прирост составил 0,33%.

Число летальных исходов в Москве возросло за сутки на 91, это максимум с 28 июля. Всего в Москве из-за ковида умерли 30 963 человека.