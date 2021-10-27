Военные получили систему высокоточного наведения артиллерии

12:30 Источник: НГ-Online

Холдинг «Высокоточные комплексы» Госкорпорации Ростех передал Минобороны комплекс автоматизированного управления огнем артиллерийских подразделений 1В198. Отгрузка прошла в рамках выполнения государственного оборонного заказа 2021 года.

Комплекс, разработчиком и производителем которого является АО «ВНИИ «Сигнал», позволяет выполнять огневые задачи, совершать противоогневые манёвры и в кратчайшее время определять и поражать цель последовательно с двух и более огневых позиций с точностью до 10 метров.

«Выполнение гособоронзаказа – одна из приоритетных задач госкорпорации Ростех, от своевременности поставок вооружений зависит обороноспособность Вооруженных сил России. Поставленный в войска комплекс 1В198 в рамках ГОЗ-2021 обеспечивает высокую эффективность управления артиллерией и, в особенности, реактивной системой залпового огня «Торнадо-Г». Комплекс имеет современное программное обеспечение, оснащен новейшими артиллерийскими системами управления огнем, что позволяет в автоматизированном режиме с высокой точностью обнаружить цель, навести на нее орудия и уничтожить», - сказал индустриальный директор комплекса вооружений госкорпорации Ростех Бекхан Оздоев.

В состав поставки входят командно-наблюдательные машины 1В1003 на базе БТР-80 и командно-штабные машины 1В1004 на базе автомобилей «Урал». Оборудование обеспечивает полную автоматизацию управления огнем до четырех артиллерийских батарей различного типа. Комплекс 1В198 уже несколько лет стоит на вооружении в российской армии.