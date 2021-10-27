В столице стартовал школьный чемпионат лидерских компетенций Soft Skills – 2035
12:35 27.10.2021
Для столичных школьников 8-11 классов открыт прием заявок на онлайн-чемпионат по триатлону лидерских компетенций Soft Skills – 2035. Участникам чемпионата предстоит продемонстрировать навыки сотрудничества и взаимодействия, критического мышления и креатива.
«Современный подросток живет в нестабильном, неопределенном, сложном и неоднозначном мире. Он должен быть к нему адаптирован. Для этого необходимо активно развивать навыки коммуникации, лидерские качества, которые помогут добиться поставленных целей, стать успешным и востребованным на рынке труда, реализоваться в выбранной сфере. Все это значительно улучшает качество жизни», – отмечает директор Городского методического центра Андрей Зинин.
Чемпионат будет проходить в три этапа. В первом этапе, задания которого будут даваться работодателями, участники должны показать навыки работы с информацией, предложить оригинальное решение поставленной задачи и аргументировано отстаивать свое мнение.
Второй этап - игровой турнир «Мегаполис 2035. Вызовы будущего». Прошедшим во второй этап школьникам нужно будет при помощи карты трендов спрогнозировать сценарий успешного развития города.
Финалистов ждет блиц-интервью с работодателем - представителем компании, рекрутингового агентства или бизнес-сообщества.
Чемпионат Soft Skills – 2035 проводит Городской методический центр Департамента образования и науки города Москвы. Его задача - сформировать у школьников коллективные навыки совместной работы, критическое мышление и грамотную аргументацию своей позиции, а также умение управлять эмоциями. В 2020 год в мероприятии участвовало около 1 000 школьников.
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