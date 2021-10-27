Владимир Кехман назначен гендиректором МХАТ им. М. Горького
13:00 27.10.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Должность генерального директора МХАТ им. М. Горького займет Владимир Кехман. Об этом сообщили журналистам в пресс-службе Министерства культуры РФ.
"Кадровые изменения затронули и МХАТ им. М. Горького. Владимир Кехман назначен генеральным директором театра. При этом он продолжит работать в качестве художественного руководителя Михайловского театра. На аналогичную должность, которую занимал в Новосибирском государственном театре оперы и балета Владимир Кехман, придет Дмитрий Юровский", - отметили в пресс-службе.
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