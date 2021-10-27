0
0
134
НОВОСТИ

Владимир Кехман назначен гендиректором МХАТ им. М. Горького

13:00 27.10.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Должность генерального директора МХАТ им. М. Горького займет Владимир Кехман. Об этом сообщили журналистам в пресс-службе Министерства культуры РФ.

"Кадровые изменения затронули и МХАТ им. М. Горького. Владимир Кехман назначен генеральным директором театра. При этом он продолжит работать в качестве художественного руководителя Михайловского театра. На аналогичную должность, которую занимал в Новосибирском государственном театре оперы и балета Владимир Кехман, придет Дмитрий Юровский", - отметили в пресс-службе.

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

Загрузка...

НОВОСТИ

14:12 27.10.2021
США заверили британский суд, что Ассанж сможет отбывать заключение в Австралии - Reuters
0
9
14:00 27.10.2021
Украина попросит Германию не принимать поспешных решений по "Северному потоку - 2" - МИД
0
42
13:32 27.10.2021
Террористы под видом беженцев из Афганистана пытаются проникать в соседние страны - Лавров
0
106
13:20 27.10.2021
Вводить запреты на поездки и путешествия россиян в нерабочие дни не планируется - Песков
0
123
13:17 27.10.2021
СберБанк опубликовал график работы своих отделений в период нерабочих дней
0
120
13:05 27.10.2021
Константин Хабенский сменит Сергея Женовача на посту худрука МХТ им. Чехова
0
141
12:35 27.10.2021
В столице стартовал школьный чемпионат лидерских компетенций Soft Skills – 2035
0
161
12:32 27.10.2021
В Сочи ожидают до ста тысяч туристов в период нерабочих дней - СМИ
0
189
12:30 27.10.2021
Военные получили систему высокоточного наведения артиллерии
0
183
12:20 27.10.2021
В Москве выявили 5 789 заразившихся коронавирусом за сутки
0
179

Возврат к списку