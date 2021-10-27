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НОВОСТИ

Годовая инфляция в России приближается к 8%

19:25 27.10.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Годовая инфляция в России за неделю с 19 по 25 октября ускорилась до 7,97% с 7,78% неделей ранее, говорится в обзоре "О текущей ценовой ситуации", подготовленном Минэкономразвития.

"За неделю с 19 по 25 октября потребительская инфляция составила 0,28%. Рост цен на продовольственные товары несколько замедлился (+0,55% после 0,57% неделей ранее), преимущественно из-за снижения темпов роста цен на плодоовощную продукцию (+1,8% после 2,28% неделей ранее). В непродовольственном секторе темпы роста цен составили +0,17%", - сообщается в обзоре.

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