Годовая инфляция в России приближается к 8%

19:25 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Годовая инфляция в России за неделю с 19 по 25 октября ускорилась до 7,97% с 7,78% неделей ранее, говорится в обзоре "О текущей ценовой ситуации", подготовленном Минэкономразвития.

"За неделю с 19 по 25 октября потребительская инфляция составила 0,28%. Рост цен на продовольственные товары несколько замедлился (+0,55% после 0,57% неделей ранее), преимущественно из-за снижения темпов роста цен на плодоовощную продукцию (+1,8% после 2,28% неделей ранее). В непродовольственном секторе темпы роста цен составили +0,17%", - сообщается в обзоре.