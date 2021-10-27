Годовая инфляция в России приближается к 8%
19:25 27.10.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
"За неделю с 19 по 25 октября потребительская инфляция составила 0,28%. Рост цен на продовольственные товары несколько замедлился (+0,55% после 0,57% неделей ранее), преимущественно из-за снижения темпов роста цен на плодоовощную продукцию (+1,8% после 2,28% неделей ранее). В непродовольственном секторе темпы роста цен составили +0,17%", - сообщается в обзоре.
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