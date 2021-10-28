ФСО предложила запретить кататься на самокатах и роликах по Красной площади
09:32 28.10.2021 Источник: Эхо Москвы
ФСО намерена запретить кататься на самокатах и роликах по Красной площади и Александровскому саду. Проект соответствующего приказа опубликован на портале нормативных правовых актов. В пояснительной записке к проекту указано, что это делается для повышения безопасности граждан.
Весной этого года власти Москвы и Петербурга снизили скорость для арендованных электросамокатов до 15 км/ч. В Петербурге это правило действует для всего города, а в столице — для центра, Сокольников, Парка Горького и ВДНХ. Эхо Москвы
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