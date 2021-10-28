0
0
23
НОВОСТИ

Посол Украины раскритиковал позицию ФРГ по ситуации с БПЛА в Донбассе

10:00 28.10.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Посол Украины в ФРГ Андрей Мельник заявил, что украинская сторона "категорически отвергает" заявление германского МИД в связи с ситуацией с применением в Донбассе беспилотного летательного аппарата (БПЛА) Bayraktar. Такую позицию Мельник выразил в комментарии газете Bild, опубликованном в среду.

"Украинская сторона категорически отвергает сегодняшнее предупреждение Министерства иностранных дел [ФРГ]", - цитирует дипломата издание. По его словам, Украина "имеет законное право на самооборону, если ее территория днем и ночью подвергается бомбардировке".

Посол считает, что германским властям следует "удвоить усилия в качестве посредника для созыва нормандского саммита в Берлине, как было согласовано, и поставить Москву на ее место".

В среду представитель германского дипломатического ведомства Андреа Зассе заявила журналистам в Берлине, что МИД Германии призывает участников конфликта на востоке Украины к деэскалации и обеспокоен развитием событий последних дней и настаивает на дипломатических усилиях. По ее словам, беспилотники используют "все стороны", а разрешено это только Специальной мониторинговой миссии (СММ) ОБСЕ.

Генеральный штаб Вооруженных сил Украины ранее подтвердил, что украинские военные впервые применили в Донбассе турецкий беспилотный летательный аппарат Bayraktar.

Bayraktar TB2 - ударный беспилотник турецкого производства, который может нести до 50 кг полезной нагрузки. Аппарат оснащен системой автоматического взлета и посадки. Киев еще в 2019 году закупил и провел испытания Bayraktar. По неофициальным данным, сумма этого контракта составила 69 млн долларов. Глава Минобороны Украины Андрей Таран сообщал 13 октября, что турецкий производитель беспилотников построит на Украине сервисный и учебный центр. Генеральный штаб ВС Украины 26 октября сообщил, что подчиненные ему подразделения впервые применили Bayraktar в Донбассе. Позже в отдельных украинских СМИ появилась информация, что применения БПЛА не было. Как сообщила министр иностранных дел ДНР Наталья Никонорова, в республике в настоящий момент проверяют заявление украинского Генштаба.

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

Загрузка...

НОВОСТИ

10:05 28.10.2021
Бомбардировщики США начали отработку уничтожения кораблей ВМФ РФ - Forbes
0
0
09:32 28.10.2021
ФСО предложила запретить кататься на самокатах и роликах по Красной площади
0
85
09:20 28.10.2021
Роспотребнадзор приостановил ввоз мандаринов турецкого производителя из-за нарушений
0
101
09:15 28.10.2021
Первая космическая реклама Сбера: ракета-носитель «Союз-2.1а» отправилась на МКС с логотипом и флагом Сбера
0
132
09:05 28.10.2021
Французская контрразведка предотвратила госпереворот - Le Parisien
0
132
09:00 28.10.2021
Мария Львова-Белова стала уполномоченным при президенте по правам ребенка
0
129
08:30 28.10.2021
Данные университета Хопкинса о заражении и смертях от COVID-19 в мире на 28 октября, 2021
0
171
08:10 28.10.2021
Количество беженцев в мире достигло рекордных показателей - ООН
0
197
08:00 28.10.2021
ТТП России выступила против сокращения бюджетных расходов на медицину во время пандемии COVID-19
0
221
07:45 28.10.2021
С приходом к власти талибов В Афганистане вырос уровень преступности - местные СМИ
0
223

Возврат к списку