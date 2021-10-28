Посол Украины раскритиковал позицию ФРГ по ситуации с БПЛА в Донбассе
10:00 28.10.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Посол Украины в ФРГ Андрей Мельник заявил, что украинская сторона "категорически отвергает" заявление германского МИД в связи с ситуацией с применением в Донбассе беспилотного летательного аппарата (БПЛА) Bayraktar. Такую позицию Мельник выразил в комментарии газете Bild, опубликованном в среду.
"Украинская сторона категорически отвергает сегодняшнее предупреждение Министерства иностранных дел [ФРГ]", - цитирует дипломата издание. По его словам, Украина "имеет законное право на самооборону, если ее территория днем и ночью подвергается бомбардировке".
Посол считает, что германским властям следует "удвоить усилия в качестве посредника для созыва нормандского саммита в Берлине, как было согласовано, и поставить Москву на ее место".
В среду представитель германского дипломатического ведомства Андреа Зассе заявила журналистам в Берлине, что МИД Германии призывает участников конфликта на востоке Украины к деэскалации и обеспокоен развитием событий последних дней и настаивает на дипломатических усилиях. По ее словам, беспилотники используют "все стороны", а разрешено это только Специальной мониторинговой миссии (СММ) ОБСЕ.
Генеральный штаб Вооруженных сил Украины ранее подтвердил, что украинские военные впервые применили в Донбассе турецкий беспилотный летательный аппарат Bayraktar.
Bayraktar TB2 - ударный беспилотник турецкого производства, который может нести до 50 кг полезной нагрузки. Аппарат оснащен системой автоматического взлета и посадки. Киев еще в 2019 году закупил и провел испытания Bayraktar. По неофициальным данным, сумма этого контракта составила 69 млн долларов. Глава Минобороны Украины Андрей Таран сообщал 13 октября, что турецкий производитель беспилотников построит на Украине сервисный и учебный центр. Генеральный штаб ВС Украины 26 октября сообщил, что подчиненные ему подразделения впервые применили Bayraktar в Донбассе. Позже в отдельных украинских СМИ появилась информация, что применения БПЛА не было. Как сообщила министр иностранных дел ДНР Наталья Никонорова, в республике в настоящий момент проверяют заявление украинского Генштаба.
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